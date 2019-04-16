شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال:افتتاح أفخم سينما بالشرق الأوسط يمثل الانفتاح المنسجم لولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين، أحدث دار عرض سينمائى فى مركز برج المملكة بالرياض، مؤكدا أنها أفخم دار سينما فى الشرق الأوسط.

وقال بن طلال: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21 بقيادة أخى سمو ولى العهد والتى إحدى ثمارها أفخم دار سينما فى الشرق الأوسط فى مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض".



الوليد بن طلال

وفى لقاء تلفزيونى، قال بن طلال: "مسرورون بالتحالف الاستراتيجى الذى بدأ بين مجموعة شركة المملكة القابضة و VOX Cinemaومجموعة الفطيم فى الإمارات"، مؤكدا أن افتتاح دار السينما هو فخر واعتزاز.

وأوضح بن طلال، أن الحراك السينمائى فى السعودية عملية مهمة جدا تأتى ضمن منظومة ونظرة الأمير محمد بن سلمان، الذى أطلع السعودية من القرن الثانى عشر وأدخلها القرن الواحد والعشرين، مؤكدا أننا نسعى لإدخال السينما السعودية للعالمية وتشجيع الفنانين والفنانات فى المملكة.

وتابع بن طلال: "عندما يسمح بمجيء السينما وافتتاح دور السينما ودخول المرأة السعودية إلى الملاعب والسماح لها بقيادة السيارة، هذه هزات كبيرة جدا، ثورة اجتماعية صارت فى السعودية، ولا شك فى أن الكثير من الناس الآن لم يعد يرغب في مغادرة السعودية".

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يشار أن دار السينما جاءت بالشراكة بين شركة المملكة القابضة، التى يترأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، وشركة "VOX Cinema"، وهى سلسلة من دور السينما العاملة فى الشرق الأوسط وتملك الشركة مجموعة ماجد الفطيم ومقرها فى دولة الإمارات الشقيقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أطلق فى عام 2016 خطة تحول اقتصادى للمملكة بعنوان "رؤية 2030" بهدف تنوع الاقتصاد السعودى والابتعاد عن النفط، حيث يشكل وسائل الترفيه والسياحة أحد رأهم كائز هذه الخطة.