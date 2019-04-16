شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى توجه رسالة حب لصديقتها مى عز الدين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريم البارودى، على تهنئة صديقتها النجمة مى عز الدين على مسلسلها الجديد " البرنسيسة بيسة" ، التي ستخوض به مى السباق الرمضاني المقبل، كما وجهت رسالة لأبطال العمل.

وكتبت ريم البارودى، قائلة:" مش غريبة ولا جديد على النجمة مى عز الدين التغير والتنوع لأن على مدار مشوارها الفنى سواء فى السينما أو الدراما لازم هتلاقيها تدورعلي الأصعب وهذا يرجع لاحترامها لفنها ولجمهورها ".

وتابعت، " أول ما شفت صورة الحاجة "سكسكة " أصبح عندى فضول كبير لمشاهدة حلقات المسلسل اللى متأكدة إن هيبقى فى أكتر من شكل وأكتر من شخصية وهو ده العادى والطبيعى من البرنسيسة، مضيفه: " البرنسيسة بيسة هتابعه فى رمضان وانتم كمان لازم تشوفوه بالتوفيق ليكى يا ميكا إنتى وكل الأبطال أمام وخلف الكاميرا ألف مليون مبروك حبيبتى".

ومن جانبها ردت مى عز الدين، على تهنئه ريم البارودى قائلة:" ربنا يخليكى ليا يا أعز أصحابى ادعيلي و بجد مش ناقصنى إلا وجودك جنبي كالعادة وحشتينى و مستنيه مكالمتك بعد ما تتفرجى".

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مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".



بوست ريم البارودى