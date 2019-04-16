شكرا لقرائتكم خبر عن فكرك هخاف من جديد؟.. كليب جديد لفرقة ملاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عتمه الطريق رغم عنها شايف هخسر كل شئ دا يخليني خايف؟".. بهذه الكلمات فاجأت فرقة ملاذ جمهورها بكشفها الغطاء أخيرًا عن أحدث أغانيها المنفردة "فكرك"، والتى أطلقتها بشكل فيديو كلب مصور، يعد بداية انطلاقة غنائية جديدة في رحلتها الموسيقية. وتعقب هذه الأغنية إطلاق ألبوم ملاذ الأول "الصدع"، والذى ضم نصف دستة أغانى، وجمعت خلاله خبرتها الموسيقية على شكل ألبوم مصغر، أبت أن يحوى أيا من أغنياتها القديمة التى اشتهرت بها فى بدايتها منذ 4 سنوات "مثل استوكهولم" و"يا ابن آدم"، وقررت تقديم شكل جديد تمامًا فى المحتوى الموسيقى والكلامى، شمل أغنيات "الصدع" و"سؤال" و"مسافات" و"الملاذ الأخير" و"الصوت ده حقيقى" و"أنا حلمك الملعون" و"أواخر سبتمبر". وتقول كلمات الأغنية: عتمه الطريق رغم عنها شايف هخسر كل شئ دا يخليني خايف؟ Advertisements لا شفت كل حاجة ممكن منها أرجع أرجع لفين؟ ولا أخاف من مين؟ فكرك هخاف من جديد ؟ بعد اللي كان بعد اللي خان واللي باع فجأة بان وتجلي في قلبه عله مش باقي إلا إني أخاف من جبان سم فالوريد لكن لسه فايق شوفني من بعيد واجه الحقايق لا لا مافي أي حاجة هتخليني أرجع أرجع لفين ولا أخاف من مين ؟

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