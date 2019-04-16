شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعرض ميسى لضائقة مالية؟.. نجم برشلونة يعرض سيارته للبيع وفنان مصرى يشتريها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان المصرى محمد على، بوست قال فيه إنه قام بشراء سيارة النجم الأرجنتينى وهداف برشلونة الإسبانى ليونيل ميسى، قائلا: "صاحب معرض سيارات قالى دى عربية ميسى وهو زبونى وعايز يبعها".



محمد على مع السيارة بعد شرائها

وقال علي، "إيمانا بأن ربنا بيكرم اللى نيته خير للناس وبيحبهم، موقف كوميدى حصل معايا، أنا مدمن عربيات زى ناس كتير، وحبيت أغير عربيتى البورش مع أنها عربية مبهرة، لكن أنا مش بعرف ليه بحب الفيرارى، وكان أخرى أشوفهم صور وألعب بيهم جيم".

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وأضاف على: "من كرم ربنا شوفت فى معرض عربية فيرارى عجبتنى جدا وبعت البورش، ولاقيت صاحب المعرض بيقولى إنها عربية ميسى وهو زبونى وعايز يبعها، قولت ليا الشرف أركب عربية لاعب عالمى، ثانيا قولتله عايز أضيف عليها حاجات وروحت لشخص بيوضب عربيات المشاهير وطلبت منه إن العربية تاخد روح الفراعنة".



محمد على

يذكر أن الفنان محمد على، شارك فى العديد من الأدوار الفنية منها أفلام القشاش، المعدية والبر التانى، ومسلسلات شارع عبد العزيز، السيدة الأولى، المغنى، طايع والبيت الكبير الجزء الثانى.