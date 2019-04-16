شكرا لقرائتكم خبر عن زوج سلمي حايك يتبرع لترميم كاتدرائية نوتردام..تعرف علي قيمة المبلغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول حادث حريق كاتدرائية نوتردام، أمس في باريس للحدث الاكثر مأسوية و إثارة للجدل حاليا في العالم، حيث تعد الكاتدرائية واحدة من أهم أثار ومعالم باريس.

وبعد أن صدم العالم بهذا الخبر أعلن رجل الاعمال الفرنسي "فرنسوا هينري بينولت" زوج النجمة العالمية "سلمي حايك" بالتبرع بمبلغ ضخم من أجل ترميم الكاتدرائية ، و ذلك حسب عدد من المواقع الشهيرة و ابرزها " ديلي ميل " و "anchoragepress " .

وتعهد زوج "سلمى حايك"، "فرانسوا هنري بينولت" البالغ من العمر 56 عام، بتقديم أكثر من 100 مليون يورو للمساعدة في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام بعد أن اشتعلت فيها النيران.