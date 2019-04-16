شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التجسيلية والقصيرة فعاليات دورته ال 21 وهو المهرجان الذي شهد عرض العديد من الأفلام، حيث ضمت مسابقة الأفلام التسجیلیة القصیرة أفلام مائة عام من الركض وجبل ورائع وسوق الأحد وممشى وأجساد وولد في جامبيا وكرفان وبعيدًا وغزة وفى هذه الأرضى ومعجزة البقاء وشارع هادئ ونادر وهذه هي الحياة والقلعة والمدينة والسماء والغريب والجحيم الأبيض وأمواج والبحث عن عدى وغيرها من الافلام.

وضمت لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرج يسري نصر الله - مصر رئيسًا وعضوية كل من كريس ماكدونالد من كندا وبيدرو بيمينتا من موزمبيق وشيريل تشانج من الصين وسُلافْ فواخرجي من سوريا.

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