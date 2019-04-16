شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التجسيلية والقصيرة فعاليات دورته ال 21 وهو المهرجان الذي شهد عرض العديد من الأفلام، حيث ضمت مسابقة الأفلام التسجیلیة القصیرة أفلام مائة عام من الركض وجبل ورائع وسوق الأحد وممشى وأجساد وولد في جامبيا وكرفان وبعيدًا وغزة وفى هذه الأرضى ومعجزة البقاء وشارع هادئ ونادر وهذه هي الحياة والقلعة والمدينة والسماء والغريب والجحيم الأبيض وأمواج والبحث عن عدى وغيرها من الافلام.
وضمت لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرج يسري نصر الله - مصر رئيسًا وعضوية كل من كريس ماكدونالد من كندا وبيدرو بيمينتا من موزمبيق وشيريل تشانج من الصين وسُلافْ فواخرجي من سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.