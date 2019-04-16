"اَخر أسبوعين ليا".. أحمد فهمي يعلن غيابه عن "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أعلن الفنان أحمد فهمي غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "فهمي" صورة جديدة له مع كلبه وعلق عليها قائلًا:" اَخر أسبوعين ليا على السوشيال ميديا ... باى باى ".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يعرض له في رمضان مسلسل "الواد سيد الشحات"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، هشام قدري، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.