- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعلن الفنان أحمد فهمي غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر "فهمي" صورة جديدة له مع كلبه وعلق عليها قائلًا:" اَخر أسبوعين ليا على السوشيال ميديا ... باى باى ".
يذكر أن الفنان أحمد فهمي يعرض له في رمضان مسلسل "الواد سيد الشحات"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، هشام قدري، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر "اَخر أسبوعين ليا".. أحمد فهمي يعلن غيابه عن "السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.