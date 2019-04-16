لهذا السبب فان دام يعتذر عن "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذر النجم العالمي فان دام، عن المشاركة في فيلم "حملة فرعون"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد تواصلت مع النجم العالمي، الذي وافق على المشاركة في العمل، وكان من المقرر تصوير مشاهده خلال الشهر الجاري، للحاق بموسم أفلام عيد الفطر.

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إلا إنه اعتذر لضيق الوقت، فقرر المنتج محمد السبكي الاستعانة بالنجم العالمي هافثور جوليوس بجورنسون، الشهير بـ "الجبل" ضمن أحداث مسلسل "صراع العروش".

وبدأ "هافثور" تصوير مشاهده الأولى ضمن أحداث الفيلم منذ أيام، وبهذا ينضم "الجبل" للنجم العالمي مايك تايسون، الذي يشارك في بطولة "حلمة فرعون".

الفيلم بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمير، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.