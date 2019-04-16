بالفيديو| لهذا السبب أوس أوس وعلي ربيع وكريم عفيفي في "جامعة القاهرة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

كشف أوس أوس خلال الفيديو عن تكريمه وأبطال مسرح مصر اليوم بجامعة القاهرة، حيث هلق قائلًا: "النهارده الساعة 4 العصر بإذن الله في جامعتنا، جامعة القاهرة ".

وتابع أوس أوس " إن شاء الله النهارده هنتكرم أنا وربيع وعفيفي في جامعة القاهرة، من دكتور محمد عثمان رئيس جامعة القاهرة، هنكون موجودين في احتفالية في حب مصر، مستنينكوا".

يُذكر أن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل"هوجان" من تأليف محمد صلاح العوب وإخراج شيرين عادل..