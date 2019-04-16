روجينا تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور أكرم، احتفالا بعيد ميلادها الـ 49.

ونشرت روجينا الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وظهرت فيها ترتدي جمبسوت بجوار "بيانو".

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وعلقت: "صباح الحب، صباح السعادة، صباح التسامح، صباح الرضا، صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية، 16 أبريل عيد ميلادي، أهم يوم في حياتي لأنه أول يوم في رحلة العمر".

وتابعت: "كل سنة، وكل الناس اللي بحبهم وبيحبوني بخير وسعادة، ودايما جنبي".

روجينا تستعد لخوض السباق الرمضاني بمسلسل "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هالة فاخر، ومن إخراج بيتر ميمي.