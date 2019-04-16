بالصور.. أحمد سعد وسط مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورا تجمعه بمجموعة من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلق: "إن شاء الله ده كان يوم لرسم البسمة على الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم أحباب الله ورسوله، فهم أحبابي".
يُذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف من زواجهما.
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