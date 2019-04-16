هكذا علق نجوم الفن على حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب عدد من نجوم الوطن العربي عن حزنهم الشديد لاندلاع حريق هائل، أمس الاثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة، بالعاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في انهيار البرج التاريخي وسقف الكاتدرائية بالكامل.

ونعرض لكم في السطور التالية تعليقات النجوم على الحادث:

أحلام

نشرت المطربة الإمارتية أحلام، عبر صفحتها، بموقع "إنستجرام" صورة للحريق، وعلقت: "نوتردام تحترق".

نجلاء بدر

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن حزنها الشديد، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ونشرت صورا من الحريق، قائلة: "نوتردام هذا خبر حزين".

إليسا

أعربت المطربة اللبنانية اليسا عن حزنها الشديد على الحادثة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وكتبت: "نوتردام، كم هو مؤلم، الحريق التهم قرونًا".

هيفاء وهبي

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أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها الشديد، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على تويتر صورة للكنيسة، وعلقت: "أخبار حزينة عن كنسية نوتردام، واحدة من أجمل المعالم الأثرية دمرت، واندلع بها حريق هائل، دعائي لكل من هناك بالأمان".

رجاء الجداوي

ونشرت رجاء الجداوي، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، صورة للحريق، وعلقت: "خسارة تاريخية وثقافية كبيرة جدا".

منة فضالي

بينما نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور للحريق.

ياسمين صبري

وعبرت الفنانة ياسمين صبري عن حزنها الشديد على حريق كاتدرائية نوتردام، ونشرت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" صورا للكنيسة وعلقت: "يوم حزين لباريس وللعالم، هذه الكاتدرائية عمرها 800 عام، ومن أجمل وأهم المعالم الأثرية والروحانية، خسارة كبيرة لتاريخ عظيم".

وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بالعاصمة باريس.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في أسباب الحريق، وتعمل على إخلاء المنطقة المجاورة للكاتدرائية.