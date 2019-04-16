شاهد: صور لميغان ماركل بعد ولادتها بساعات قليلة

مع اقتراب ولادتها لطفلها الملكيّ الأوّل، نشر جوزيف جونسون، خال دوقة ساسكس، ميغان ماركل، دوريا راغلاند، صورًا للسّاعات الأولى من حياة ميغان.

واشتملتْ الصّور المنشورة، للدوقة ووالدتها دوريا داخل إحدى الغرف بمستشفى لوس أنجلوس، بعد ساعاتٍ قليلة من ولادة ميغان في المستشفى، بينما جمعت صورةً أخرى بين ميغان، ودوريا، وجدة ميغان لوالدتها، جانيت راغلاند، وتضمّنتْ الصّور المنشورة أيضًا، صورةً أخرى لميغان، وهي طفلة صغيرة، وكذلك وهي تخطو خطواتها الاولى ووالدتها تدعمها.

وتأتي هذه الصّور الحصرية التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد أنْ أعلن قصر كنسينغتون في لندن، أنّ الزوجين الملكيين، سوف يحتفظان بتفاصيل ولادتهما الخاصّة، وأنّ الجمهور سيُبلّغ من قبل الوالدين، بعد أنْ تتاح لهم الفرصة للاحتفال بالأخبار بأنفسهم.

وجاء في البيان: “إنّ دوق ودوقة ساسكس، ممتنّان للغاية، للأمنيات الحسنة التي تلقياها من أشخاصٍ في جميع أنحاء المملكة المتّحدة وحول العالم، أثناء استعدادهما للتّرحيب بطفلهما، اتّخذ أصحاب السّموّ الملكيّ، قرارًا شخصيًا بالإبقاء على خبر وصول طفلهما سراً، حيثُ يتطلّع الدوق والدوقة، إلى مشاركة الأخبار المُثيرة مع الجميع، بمجرّد أنْ تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاصّ، كعائلة جديدة”.

ومن المتوقّع أنْ تلد ميغان ماركل طفلها الأوّل، خلال الأسابيع القلية القادمة، في منزلها الملكيّ في وندسور، في ظلّ عزمها وضع مولودها في الماء، مخالفةً بذلك التقاليد المُتّبعة ملكيًا، منذ 4 عقود.