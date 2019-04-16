شاهد: “أغرب” الهدايا التي قُدمت لطفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المرتقب

على مر التاريخ، تلقت الشخصيات الملكية أكثر أنواع الهدايا فخامة وغرابة، بمناسبة حفلات الزفاف، وإنجاب الأطفال وغيرها، من التيجان التي لا تُقدّر بثمن إلى التحف القديمة، وألعاب الأطفال وغيرها. ويسافر أفراد العائلة المالكة البريطانية في رحلات دبلوماسية، ويتجهون إلى دول مختلفة من حول العالم، ويحصلون على الهدايا التذكارية المختلفة والتي قد تعكس في بعض الأحيان ثقافة وبيئة البلد التي يزورونه. واحتلت أخبار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عناوين الأخبار خاصة بعد الإعلان عن ترقبهما لمولودهما الأول، إذ لم ينل هذا الخبر تركيزاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام فحسب، بل قام العديد من المسؤولين والأشخاص من شتى الدول بإهداء الثنائي هدايا متنوعة للجنين المرتقب، أثناء استقبال هذه الدول لدوق ودوقة ساسكس. ولكن ما هي الهدايا التي حصل عليها المولود المرتقب، في عام 2018؟

وأهدى أحد المسؤولين في الحكومة الأسترالية الثنائي لعبة لحيوان الكنغر، الذي يعتبر أحد رموز البلد، كما حصل الأمير هاري وزوجته على العديد من ألعاب الأطفال المصنوعة من القطن، وبعض الأحذية والجوارب، وفقاً لموقع ينشر أنشطة الملكة وأفراد العائلة المالكة في بريطانيا. وقُدمت هدايا أخرى للثنائي الملكي، مثل ملابس نوم للطفل المرتقب، وأوشحة، وسترات، وفساتين، وقبعات، كما تلقيا أيضاً طقم لعبة رغبي للأطفال، وأغطية، وعلبة كبيرة لوضع للألعاب فيها، وخشخيشة، وعضادة للأطفال، خلال زيارتهما لنيوزيلندا وأستراليا.

وحصل دوق ودوقة ساسكس على لعبتي ليغو، خلال رحلتهما إلى زامبيا، إذ قُدّم للثنائي العديد من الهدايا، من ضمنها لعبة أطفال على شكل فيل، ووحيد القرن، وأساور يد للأطفال. وأما في عام 2019، فقد تلقى الأمير هاري قطع ملابس مختلفة لطفله المرتقب وذلك خلال حضوره حفل غداء “Lord Mayor’s Big Curry Lunch” بعامه الـ12، من ضمنها قميصاً أبيض اللون يحمل رمز كندا والعديد من المنتجات الأخرى، وذلك خلال حضورهما لإحدى النشاطات في لندن. وأعلن قصر باكنغهام، الخميس، عن قرار الدوق والدوقة بأن يبقيا الخطط حول ولادة طفلهما خاصة. وأوضح البيان أن “دوق ودوقة ساسكس ممتنان للغاية للنوايا الحسنة التي تلقياها من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحول العالم وهما يستعدان للترحيب بطفلهما”.