بالفيديو.. "بنت أكابر" لـ أصالة تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

تجاوزت أغنية "بنت أكابر" للمطربة أصالة، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بخمسة أيام على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويذكر أن "بنت أكابر" كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف وهى الأغنية التى تغنيها باللهجة الصعيدية للمرة الأولى.

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