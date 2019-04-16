شاهد.. ريم البارودي توجه رسالة لمي عزالدين بعد طرح بوستر "البرنسيسة بيسة"

أعربت الفنانة ريم البارودي عن اشتياقها الشديد لمشاهدة مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت "البارودي" البوستر الرسمي لمسلسل "البرنسيسة بيسة"، وعلقت عليه قائلة: "مش غريبة

ولا جديد على النجمة مى عزالدين التغير والتنوع.. لأن على مدار مشوارها الفنى، سواء فى السينما، أو الدراما، لازم هتلاقيها تدور على الأصعب وده بيرجع لاحترامها لفنها ولجمهورها الكبير".

وتابعت: "أول ما شفت صورة الحاجة سكسكة بقى عندى فضول كبير أشوف حلقات المسلسل اللى متأكدة إنه هيبقى فى أكتر من شكل، وأكتر من شخصية، وهو ده العادى والطبيعى من البرنسيسة".

واستكملت حديثها قائلة: "البرنسيسة بيسة هتابعه فى رمضان، وأنتم كمان لازم تشوفوه بالتوفيق ليكى يا ميكا، إنتى وكل الأبطال أمام وخلف الكاميرا.. ألف مليون مبروووك حبيبتي".