غدًا.. فرقة الشمس تنير الحديقة الدولية بإنتاجها خلال العام

احتفالا بمرور عام على قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم بإنشاء فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة، تقدم الفرقة إعادة عرض المسرحيات التي أنتجتها خلال العام الماضي على مدار الأسبوع، ابتداء من غد الأربعاء الموافق ١٧ ابريل الجاري ، بالإضافة إلى إقامة ورشة "وجوه أفريقية" بالمجان تحت إشراف الفنانة " سها كحيل" ، وذلك أيام الأربعاء والجمعة من هذا الأسبوع.

تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة :" فرقة الشمس منذ إصدار قرار إنشائها والعمل يسير فيها على قدم و ساق لتحقيق أهدافها من دمج ذوي الإحتياجات الخاصة من الفنانين و

تدريبهم تدريبا إحترافيا على مختلف الفنون و مختلف متطلبات صناعة العرض المسرحي سواء التمثيل، الإخراج، الغناء،الرقص، الفنون التشكيلية و غيرها من الفنون، حيث أنتجت الفرقة حتى الآن ٤ عروض مسرحية شاركت بهم في عدد من المهرجانات سواء الدولية أو العربية".

وتابعت :"بالإضافة إلى تجوال العروض في عدد من المحافظات و المسارح غير التابعة للبيت الفني للمسرح بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بدمج ذوي الإحتياجات الخاصة، فعلى مدار العام نجحت الفرقة في

تدريب ما يفوق ال٥٠٠ فنان من ذوي الإحتياجات الخاصة بالورش الدائمة للفرقة، و ما يفوق ال٥٠٠٠ بالورش التي أقامتها الفرقة بالفعاليات المختلفة، حيث ساهمت الفرقة في وقوفهم على خشبة المسرح ليعبروا عن أحلامهم و مشكلاتهم أمام الجمهور" .

جدير بالذكر أن الفرقة تقدم عروض " يبقى الأمر معلقا" و هو نتاج ورشة إقامتها الفرقة تحت إشراف المخرج التونسي محمد العتيري، "أنتيكا "من إخراج أميرة شوقي و أيمن حافظ، و " الحكاية روح" من إخراج محمد متولي، و عروض للأراجوز على مدار الأسبوع ، بالإضافة إلى عرض ٣ أفلام قصيرة من انتاج الفرقة ، يصحبهم معرض للفنون التشكيلية بمقر الفرقة بمسرح الحديقة الدولية ، هو نتاج ورش الفرقة للفنون التشكيلية التي عقدتها الفرقة العام الماضي.