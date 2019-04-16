اشادة بالعرض المغربى وملاحظات على عرض المنيا بندوات مسرح الجنوب

أقيمت امس ندوتين ضمن فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى لمناقشة عروض ، حيث جاءت الندوة الخاصة بالعرض المغربى "بمهاود" حماسية" ونالت إشادة من الحضور، وهم د. عايدة علام ، المخرج ايميل شوقى، الناقدة مروة الجبالى.
وقد أفرد أبطال العرض فى شرح فكرته عن شخصية "بمهاود" وهو شخصية مغربية تراثية صاحب حكمة ويهتم بالتصالح بين القبائل، وانه استغرقالعمل على العرض ٣ سنوات.
بينما شهدت الندوة الخاصة بعرض "الواغش" لفرقة مركز شباب ملوى بالمنيا، حالة من الزخم، فرأت د.عايدة علام أن بعض المشاهد كانت ضعيفة فيما يخص الديكور والاضاءة، وقال المخرج ايميل شوقى ان الموسيقي ليس لها علاقة بالعرض وكذلك الديكور يحتاج لإعادة توظيفه، فيما أثنت الناقدة مروة الجبالى
يذكر ان المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 ابريل ، ويتولى اللواء حسن خلاف مساعد وزير الثقافة السابق رئيس شرف المهرجان ويتولى الدكتور حسن عطية رئاسة اللجنة العليا للمهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة اسيوط وجامعة اسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى ازال ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.
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