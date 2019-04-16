كوميديا مغربية تثير ضحك جمهور أسيوط

تفاعل الجمهور مع العرض المغربى "بمهاود"، الذى أقيم بقصر ثقافة أسيوط، ضمن فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، حيث فوجئ الجمهور بأن العرض يغلب عليه الطابع الكوميدى بشكل كبير.

يدور العرض المغربى "بمهاود" عن الشخصية التاريخية المغربية بمهاود وحماره الذى يتجول به فى الريف، ويقابل امرأة، التى يجد لديها أزمة فى الحصول على حقوقها كامرأة، فيقف بجوارها حتى تحصل على حقوقها.

العرض بطولة نورالدين فوينتي، كمال نرجس، مجدولين بجي، محمد سالم أحميميد، تلحين: جواد أهل السحاب، توزيع موسيقي: رشيد أوثلا، سينوغرافيا وغخراج

نورالدين فوينتي.

سبق ذلك إقامة عرض "الواغش"، لفرقة مركز شباب ناصر بملوى، الذى يتناول قضية الثأر الموجودة في الصعيد، حيث تدور الأحداث عن مقتل سالم، الفلاح الغلبان المدافع عن الغلابة ضد أسياد البلد، وهو أب لولد وبنت التى تقوم بإرسال ـخيها بعد مقتل ـبيها إلى القاهرة ليتعلم ويكبر ويعود للأخذ بالثأر لأبيه لكنه يعود بعد 20 سنة، ويرفض الأخذ بالثأر، فتقرر البنت أن تأخذ هى بثأر والدها.

العرض بطولة مركز شباب ناصر بملوي، محمود بكر، محمود سيد، مصطفى فرغل، بدر رمضان عبدالسلام، عبدالرحمن رفعت، سيد صلاح سيد، عبدالله إسماعيل، آية ناصر، رانيا جوزيف، بيتر شوقي، مرام جمال، فادي نشأت، آية مصطفى، رانيا مصطفى، ديكور ماجد صفوت، موسيقى بيشوي إنجلي، إضاءة عبدالله إسماعيل، أشعار: علي سيد شحاتة، صفوت لوندي، ألحان وغناء: ياسر سمير، مارتينا رأفت، إخراج محمد عبدالعظيم.

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يذكر أن المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 أبريل الجاري، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة أسيوط، وجامعة أسيوط، وشركة hk للاستثمار الزراعى، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط، ومؤسسة حراء للتوريدات، ومؤسسة ريفيرا إيجيبت للتجارة والاستثمار، وفندق إيجيلكا العائم، ومستشفى أزال، ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.