حلا الترك تطرح “خالي بلاش”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:53 مساءً - طرحت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك أغنية جديدة بعنوان “خالي بلاش” عبر المتاجر الرقمية وموقع اليويتوب.

الأغنية من كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، تتعاون فيها حلا الترك مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، وحقق الفيديو الخاص بها نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.

وتقول كلمات اغنية “خالي بلاش”: “على الخالي بلاش.. حسافه قلبي عاش.. تركني وتالي راح.. صحت يابه أواش.. أرجع ليه رحت.. شفيك اتغيرت.. انه بعدك متت والله.. مابيها نقاش”.

تجدر الإشارة إلى أن حلا الترك البالغة من العمر 16 عامًا خاضت مؤخرًا تجربة جديدة في مسيرتها الفنية من خلال برنامج “حلا” عبر شاشة MBC4، والذي يتطرق إلى الأسلوب الذي تمضي فيه حياتها اليومية.