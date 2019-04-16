شاهد.. اصالة عن الجمهور السعودي: “بحس كأني خلقت بينهم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:53 مساءً - أعربت النجمة السورية أصالة عن سعادتها لمشاركتها في ثاني حفلة من سلسلة جلسات السعودية بالرياض، قائلة إن هناك ناس مبدعين بالجلسة ومن أكثر الناس التي تحبها بالجلسات المطرب محمد عبده والفنان عبد المجيد عبد الله معبرة عن حبها الشديد لهما ولأغنياتهما.

وأضافت أصالة لبرنامج “عرب وود” المذاع على فضائية “روتانا سينما”، أنها لا تستطيع اتقان أغنياتهما لكنها تتمنى أن تتقنها قدر المستطاع.

وعن غنائها مع المطرب عبادي الجوهر قالت أصالة: “شرف لي التواجد معه بأغنياته، فهو من أوائل الأشخاص الذين اهتموا بي على المستوى الإنساني والفني، ولي معه واحدة من أهم أغنياتي وهي قد الحروف”.

وعن علاقتها بالجمهور السعودي قالت: “أشعر أن هناك علاقة قوية بيني وبين الجمهور السعودي، وكأنني خلقت بينهم ولدي دائمًا انتماء سعودي عال للغاية أكثر مما تتخيلوا”.