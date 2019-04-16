شاهد.. زعيم ميليشيا عراقية يتوعد ضابط “بخلع عينيه” ويتهمه بـ “الإساءة الى عمامة النبوة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:53 مساءً - هدد زعيم ميليشا ”جيش المختار“ واثق البطاط، ضابطًا في الداخلية العراقية، بعد اعتقاله رجل دين، بتهمة تهريب مادة الزئبق الاحمر جنوبي البلاد.

وقال البطاط، وفقًا للفيديو تم تداوله على مواقع التوصال الاجتماعي، إن ”الضابط تعرض إلى عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم“، فيما هدده بـ“خلع عينيه من جذورها… هو ومن معه في المجموعة التي نفذت عملية القبض، وعوائلهم“.

وتابع البطاط: “نحن نعتبر تعرضكم لعمامة رسول الله تعرض للنبوة وتعرض للامامة وتعرض للمرجعية وتعرض للقيادة وكل عمائم العالم الان اهينت” مهددا بجعله عبرة هو ومن أرسله ومن ايده ومن رضي بفعله.

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ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف أفراد المفرزة التي نشرت مقطعًا مصورًا لعملية إلقاء القبض على رجل دين، اتهمته بالسعي لشراء مادة الزئبق في محافظة البصرة وتهريبها، واعتدت عليه بكلمات غير لائقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ”المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، وجه بإجراء تحقيق في ملابسات الحادثة، التي رافقت عملية إلقاء القبض على رجل دين في محافظة البصرة، وتناولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأثار المقطع المسرب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الاتهامات وُجهت إلى الشخص دون إجراء تحقيق وإدانته بشكل رسمي، فضلًا عن تصوير المعتقل في وضع محرج.