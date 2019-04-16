أريانا جراندي تصاب باضطراب عقلي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت المطربة والنجمة الأمريكية أريانا جراندي، صورة “مرعبة” لدماغها تكشف عن إصابتها باضطراب عقلي، حيث شاركت نجمة البوب الأمريكية، صورة أشعة لرأسها تظهر علامات على إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة.

المغنية العالمية البالغة من العمر 25 عاما، والتي كانت تتحدث عن صراعاتها في مجال الصحة العقلية بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال حفلها الموسيقي، في مانشستر بإنجلترا عام 2017، عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: مرحة ومرعبة.

وشاركت النجمة العالمية صورا لنماذج من مسح لدماغ سليم وآخر مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، تبدو أكثر اعتدالا من صورة أشعة رأسها.

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والجدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي أثناء حفل نجمة البوب الأمريكية أريانا جراندي، وقع في 22 مايو 2017، في مانشستر، حيث نُفذ الهجوم بواسطة عبوة ناسفة، وأسفر عن وفاة 22 شخصا، وإصابة نحو 500 آخرين بجروح، فيما لم تصب أريانا بأي أذى.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية أريانا جراندي، قد طرحت، مؤخرا، كليب جديد يحمل اسم ” Monopoly ” مع النجمة فيكتوريا مونيت ، والكليب من إخراج الفريدو فلورس و ريكي الفاريز.

أريانا التي تمتلك شعبية جارفة بشتي أنحاء العالم، قد أثارت الكثير من الجدل بعد أن غنت ” I like women and men yeah “، وذلك بأغنيتها الجديدة “Monopoly” وهو ما أعطى للكثيرين انطباع أن جراند تكشف أنها ” bisexual “، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكمل الصورة لعلاقات إريانا جراند السابقة و التي تنتهي بسرعة و كأن في الواقع إريانا ” bisexual ” وهي نقطة الخلاف مع الرجال الذي دخلت معهم في علاقة لتكون النتيجة هي انتهاء علاقتها بهم .