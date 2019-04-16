هل انفصل شآتاي أولسوي عن حبيبته؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثيرت شائعات قوية خلال الفترة الماضية عن انفصال النجم التركي شآتاي أولسوي الشهير بـ”أمير” عن حبيبته الفنانة دويجو ساريشن بعد أن دبت خلافات بينهما.

عدسات الباباراتزي رصدت الحبيبن في أحدث ظهور لهما خلال خروجهما من عرض مسرحي، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا شآتاي عما اثير مؤخراً حول وجود خلافات بينهما، حتى أنهما قررا الانفصال، وفي الوقت الذي التزمت فيه دويجو بالصمت، قرر نجم مسلسل “فريحة” الرد.

Advertisements

شآتاي قال: “كل شئ يسير على ما يرام، يا أصدقاء دائماً ما تخرج مثل هذه الأخبار، ولكن نحن سعداء ولا توجد مشكلة بيننا”.

يُذكر أن شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة مرتبطة حالياً بالنجم التركي كرم بورسين.

من ناحية أخرى، احتفل شآتاي أولسوي لتصوير حديثاً بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي يتعاون فيه مع شركة Netflix العالمية، ويشاركه بطولة العمل، النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.