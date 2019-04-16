- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اثيرت شائعات قوية خلال الفترة الماضية عن انفصال النجم التركي شآتاي أولسوي الشهير بـ”أمير” عن حبيبته الفنانة دويجو ساريشن بعد أن دبت خلافات بينهما.
عدسات الباباراتزي رصدت الحبيبن في أحدث ظهور لهما خلال خروجهما من عرض مسرحي، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا شآتاي عما اثير مؤخراً حول وجود خلافات بينهما، حتى أنهما قررا الانفصال، وفي الوقت الذي التزمت فيه دويجو بالصمت، قرر نجم مسلسل “فريحة” الرد.
شآتاي قال: “كل شئ يسير على ما يرام، يا أصدقاء دائماً ما تخرج مثل هذه الأخبار، ولكن نحن سعداء ولا توجد مشكلة بيننا”.
يُذكر أن شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة مرتبطة حالياً بالنجم التركي كرم بورسين.
من ناحية أخرى، احتفل شآتاي أولسوي لتصوير حديثاً بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي يتعاون فيه مع شركة Netflix العالمية، ويشاركه بطولة العمل، النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل انفصل شآتاي أولسوي عن حبيبته؟.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.