رومانسية سلمان خان وايشواريا راي تشعل القلوب.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان هناك وقت عندما سيطرت قصة ايشواريا راي باتشان وسلمان خان “سيئة السمعة” على صحافة القيل والقال. وتصدرت علاقتهما الرومانسية التي بدأت حين التقيا خلال تصوير فيلم “Hum Dil De Chuke Sanam” ومنذ ذلك الحين ساد الغرام بينهما.

وقد الأمور بدأت تتدهور بينهما عندما سيطرت الغيرة على سلمان بسبب العلاقة التي ربطت “ايش” بـشاروخان، خاصّة بعد تعاونهما في “Chalte Chalte”، مع العلم بأنّ الممثلة راني موخرجي عادت وحلت محل ايشواريا بعد المشكلة التي تسبّب بها سلمان في موقع التصوير، وبعد علاقتها به، ارتبطت ملكة جمال العالم السابقة بفيفيك أوبروي وانتهى بها المطاف بالزواج من أبهيشيك باتشان!

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وقد تابع الملايين انفصالهما المرير الذي احتل عناوين الصحف لسنوات، وها هما الاثنان في الوقت الحالي لا يعترفان ببعضهما البعض، والتجنب لعضهما هو الصفة السائدة كلما التقيا في الأماكن أو الأحداث العامة.

وانتهى الأمر إلى أن تجنب الاثنان مقابلة بعضهما البعض حتى اليوم، وفي الوقت الذي بدأ فيه سلمان إصلاح علاقته بصديقاته السابقات مثل سانجيتا بيجلاني ومؤخرا كاترينا كايف، إلا أن مجرد ذكر اسم آيشواريا لا يشعر سلمان بالراحة حتى اليوم.

من المثير للاهتمام، ظهور صورة قديمة لسلمان وأيشواريا على Instagram، حيث أثارت تلك الصور مستخدمو الإنترنت، وجعلتهم يتخلون عن الهدوء منذ ذلك الحين.

اليوم، يواصل الاثنان حياتهما، ايشواريا متزوجة من أبهيشيك باتشان، ولديها ابنة في السابعة من عمرها تدعى آراديا. ولا تزال كانت هناك الشائعات تدور وتلاحق سلمان في علاقته مع العارضة الرومانية يوليا فانتور.