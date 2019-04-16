شاهد.. بريانكا شوبرا تُعيد احياء استايل الأميرة ديانا من التسعينيات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعد الأميرة ديانا الراحلة واحدة من أعظم رموز الجمال في عصرها، في الثمانينيات والتسعينيات، هناك عدد قليل من النساء الأخريات اللواتي كان لأسلوبهن نفس مستوى القوة على مر الأجيال الماضية والحاضرة.

مؤخرًا أعادت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا بعض إطلالات أيقونة الموضة والجمال الأميرة ديانا، وخاصة في تلك التنورة الأنيقة الأكثر شهرة.

Advertisements

فقد شوهدت بريانكا شوبرا التي تشتهر بأسلوبها الكلاسيكي، والتي تزوجت من المغني الأمريكي نيك جوناس، وهي ترتدي تنورة أنيقة، وكتبت عليها الأميرة دي، في أثناء تواجدها في مدينة نيويورك، والتي صممتها مع حذاء كريستالي بكعب عالى التي استخدمتها الأميرة في كثير من تنقلاتها.

ليست الفنانة المتألقة بريانكا شوبرا هي الأولى التي حاولت تقليد أسلوب أمرة القلوب الراحلة، التي لا تزال عالقة في أذهاننا ولا تفارق ذاكرتنا أبدًا، لقد اكتشفنا مجموعة من الإطلالات المستوحاة من الأميرة ديانا في الشارع خلال أسبوع الموضة في باريس.

يذكر أن نيك جوناس تزوج من بريانكا شوبرا في شهر ديسمبر الماضي في حفل زفاف أقيم أحدهما على الطقوس المسيحية بسبب فارق الديانة بينهما.