تغريدة لأميتاب باتشان توقع متابعيه في الحيرة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ مستخدمو الإنترنت يتساءلون كيف يمكن أن يكون الممثل السبعيني الكبير “أميتاب باتشان” البالغ من العمر 76 عامًا وأفتاب شيفداساني، 40 عامًا، (أصدقاء الطفولة)، بعد تغريدة لباتشان Big B

باتشان ترك متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فريسة للحيرة بعد أن غرد قائبلًا” مع أفتاب شيفداساني، صديق الطفولة، والزميل. تمنياتنا الطيبة”.

تساءل جمهور موقع التغريدات القصيرة كيف يمكن أن يكون باتشان (76 عامًا) وشيفداساني (40 عامًا) “أصدقاء طفولة” بالنسبة لمن لا يعرف، لعب أفتاب شيفداساني دور أميتاب باتشان كطفل في شاهنشاه (1988)، وهذا ما كان يشير إليه باتشان.

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يستعد افتاب الذي شوهد لآخر مرة على الشاشات الكبيرة في فيلم Great Grand Masti (2016) بعد توقف دام ثلاث سنوات، مع الممثل شرياس تالبادي لعرض Setters على شبكة الإنترنت، من إخراج أشويني شودري، وهو يتناول بعض الرسائل التي تبرز مافيا التعليم والتوظيف في الهند.

وقال شرياس في هذا السياق: “أنا متحمس جدًا لهذا الفيلم، حيث إنها المرة الأولى التي أحاول فيها تقديم هذا النوع من الإثارة، الدور الذي ألعبه هو شيء يتطلع إليه جمهوري”.

من ناحية أخرى، النجم اميتاب باتشان، الذي غرد لدعم هذا المسلسل على شبكة الإنترنت، كان قد شوهد لأخر مرة في فيلم Badla مع الممثلة تابسي بانو، سيُرى بعد ذلك في العمل الأحدث “براهماسترا” من إخراج ايان موخرجي مع رانبير كابور وعليا بهات.