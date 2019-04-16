الفنانة الهندية فيديا بالان: كرهت حياتي بسبب جسدي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المعروف عن ممثلة بوليوود فيديا بالان صراحتها في التعبير عن أفكارها، والآن، تحدثت الممثلة عن رحلتها وكل ما جعلها تدرك أنها تحتاج للتغيير بسبب سمنتها المفرطة في السابق.

في مقابلة أجريت مؤخرا مع صحيفة “الهند تايمز”، تحدثت الممثلة عن الانتقادات الشديدة التي اعترضت طريقها بسبب مظهرها الغير متناسق، وعن الوقت الذي كرهت فيه جسدها وأرادت تغييره ليكون مقبولًا أكثر، وقالت “كان هناك جزء من حياتي، كنت في معركة مع جسدي”.

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وأضافت ممثلة “توماري سولو”: “كنت غاضبة منه، وكرهته، وأردت أن أتغير، لأني اعتقدت أنه إذا تغير جسدي، ساكون مقبولة من الجميع، وجديرة بالحب، حتى عندما فقدت الوزن وأصبحت أنحف، أدركت أن تلك الاطلالة الجديدة لم تنجح مع الجميع، لذا لا جدوى من محاولة تغيير نفسك لتلائم احتياجات الآخرين ومثلهم العليا”.

وتابعت: “بدأت أقبل جسدي واحترمه، لقد كانت رحلة طويلة، أجد نفسي أكثر سعادة، أشعر أنني جميلة، أعتقد أن أفضل هدية قدمتها لنفسي هي أنني لم أسمح لأي شخص أن يجعلني أشعر بشكل مختلف عن جسدي اليوم. “

ثم واصلت فيديا الحديث عن كيفية هوس الناس بوزن الجسم في أثناء استمرارهم في الحديث عن ذلك. “ما يذهلني هو أن الناس يتحدثون عن الجسم كثيرًا. فأنت تدخل مكانًا والناس لا يجرون سوى هذه المحادثات، بالتأكيد لا أستمتع بهذه المحادثات”.

في آخر 13 عامًا كانت بالان تعمل فيها، حاولت أن تلعب شخصيات قوية على الشاشة. سواء كان في فيلم “الصورة القذرة”أو”بيجوم جان”.