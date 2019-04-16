بعد ازعاج المصورين له.. سيف علي خان: من حقي الحفاظ على خصوصية طفلي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن استياء الممثل الهندي سيف على خان وزوجته النجمة كارينا كابور قد بلغ مداه من الباباراتزي الذين يترصدون ابنهما الصغير تيمور كلما غدا أو راح.

وليس هناك شك في أن تيمور على خان مشهور مثل والديه، إن لم يكن أكثر، فهو هدف مفضل للباباراتزي، وعادة ما “يُعسكر” مجموعة منهم خارج مقر إقامة سيف وكارينا، والتي قد تمثل عائق للآخرين.

مؤخرًا، وبحسب تقارير قاك سيف باستدعاء الشرطة وتقديم بلاغ لتفريق بعض المصورين المتجمعين أمام المنزل، لكن في مقابلة، أوضح سيف أنه لم يفعل أي شيء من هذا القبيل وأن أحد الجيران ربما قام بذلك.

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يقول على خان: “لم أتقدم ببلاغ إلى الشرطة ضد المصورين، أنا وكارينا نعيش في منطقة سكنية محترمة وجزء من المجتمع الأوسع، وبالتالي فإننا نتحمل أيضًا مسؤولية دعم جيراننا عاطفيًا عندما يشعرون بإزعاج”.

وأضاف: “لقد شاركنا دائمًا علاقة محترمة جدًا مع المصورين لأننا نفهم أن هذا مصدر رزقهم، ومع ذلك، من المهم بالنسبة لنا أن نفهم أن الأطفال يجب أن يتمتعوا بالحق الأساسي في أن يكبروا في جو طبيعي بعيدًا عن وهج وسائل الإعلام المستمر”.

وتابع: “أعتقد أنني من حقي كأب الحفاظ على ابني بعيدًا عن الكاميرات، وكثيرًا من قمت بالتنبيه على المصورين بأن اللقطات المستمرة يمكن أن تؤذي عينيه. على جبهة العمل، سيف مشغول بتصوير فيلمه الجديد Tanhaji: The Unsung Warrior and Dil Bechara مع النجم أجي ديفجان.

في سياق متصل، كانت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون قد طالبت بتصنيف مصورى “الباباراتزى” على أنهم “ملاحقون جنائيون” بموجب القانون، بعد تعرضها للملاحقة عدة مرات.