النيابة تتهم الفنانة زينة بالاعتداء على طفلة أمريكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت النيابة العامة في دبي بشكل رسمي للفنانة المصرية زينة تهمة الاعتداء على طفلة أمريكية.

وقد طالبت المحامية بتوجيه تهمة الاعتداء للفنانة زينة، بعد أن ثبت أن الادعاء بأن ابنة موكلها اعتدت علي خصوصية الفنانة من خلال تصويرها بالهاتف غير صحيح، حيث أكّد التقرير الفني خلو هاتفي الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا ووالدتها من أي مواد مرئية أو مقاطع فيديو لزينة. بحسب البيان الإماراتية.

وأضافت بأن زينة التي ادعت أنه تم الاعتداء عليها لم تقدم تقريرا طبيا يدعم ادعائها حتى هذه اللحظة وطالبت عواطف التي تمسكت ببراءة موكليها لخلو ملف الدعوى من أي أدلة حقيقية ضدهم بإدانة الممثلة وشقيقتها بكافة التهم الموجهة اليهم.

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أما فيما يتعلق باتهام زينة بأن والد الطفلة اعتدى على شقيقتها فقد أثبتت الفحوصات الطبية أن الضرب لم يكن في أي اماكن ظاهرة، مما يثبت ان ما قالته مفتعل.

وكانت محكمة الجنح قد استمعت في جلستها السابقة لأقوال شاهد عيان أكد فيها ان الممثلة المصرية المشهورة اعتدت جسديا بالضرب على الطفلة بينما اعتدت شقيقتها على والدة الطفلة بعد أن أعادت النيابة ملف القضية للمحكمة.

الواقعة تعود إلى شهر يونيو من العام الماضي، حيث اتهمت زينة الطفلة ووالدها بالعتداء عليها وانتهاك خصوصيتها، بينما أكد والد الطفلة أن زينة وشقيقتها اعتدوا عليهم وأن طفلته لم تكن تصور زينة بل كانت تصور شقيقها ذو الخمس سنوات، واتهم شقيقة زينة بأنها عضته في كتفه وهجمت عليه.

ومن المقرر أن يتم الحكم في القضية يوم 6 من شهر مايو المقبل.