“دقّوا عالخشب”.. حسين الجسمي ومروان خوري يجتمعان على حبّ لبنان والإمارات

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجمان حسين الجسمي ومروان خوري أغنية جديدة بعنوان “دقّوا عالخشب”، عربون محبّة وتقدير منهما إلى بلديهما لبنان والإمارات. يتغنى حسين الجسمي في الأغنية بحبّه لبلد الأرز “لبنان” وبدوره يُغني مروان خوري أجمل الكلام لدولة “الإمارات”، ويقولان في مطلع الأغنية: “الله يحمي بلدي أرض وشعب من حلاها دقّوا عالخشب”. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تم إطلاقها رسميًا عبر موقع وتطبيق” أنغامي وحققت رواجًا واسعًا فور إتاحة الإستماع إليها.

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