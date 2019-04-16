متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بمواقع التواصل الإجتماعى بفستانها القصير قزحي الألوان والمزين بالريش واللمبات الملونة المضيئة، والذي يحمل توقيع دار Balmain. نشرت هيفاء صور عبرصفحاتها الرسمية بمواقعها التواصل الاجتماعى "إنستجرام وفيسبوك" وهى ترتدى فستان قصير متعدد الألوان ويزينه حزاماً عريضاً للخصر، أظهر رشاقتها وجمال جسمها، وتزينت بمكياج صاخب يناسب تصميم الفستان متعد الالوان. وكتب على الصور : "كن سعيدًا.. كن مشرقًا.. كن أنت".. وقد تفاعل جمهور هيفاء ومتابعيها بمواقع التواصل الإجتماعى بإطلالتها الجميلة التى أظهرت رشاقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بفستان قصير قزحي الألوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.