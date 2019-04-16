هند صبري تحصل على جائزة فاطمة الفهرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حصلت الفنانة هند صبري، على جائزة "فاطمة الفهرية لتمكين المرأة" حيث تسلمت الجائزة في بلدها تونس ونشرت الصور الخاصة بالتكريم عبر حسابها على فيسبوك.

وعلقت كاتبة: "فخر كبير أن أحصل على جائزة فاطمة الفهرية لتمكين المرأة البارحة في المتحف الوطني بباردو تونس، ومن يدي أستاذتي السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والطفولة والأسرة، والجامعة المركزية بتونس، وزادني فخراً أن أكون ضمن قائمة من الفائزين تضم أول وزيرة عدل في تاريخ فرنسا السيدة إليزابيث جيجو، والمناضلة المغربية نجوى شنا، والسيدة أمال جلولي بن بشر، والمرحوم المناضي الأكبر الحبيب، بورقيبة الذي ناضل أيضًا من أجل تمكين نساء تونس".

الجدير بالذكر انها تتواجد في تونس خلال الفترة الحالية لترأس الدورة الجديدة من مهرجان قابس سينما شرفياً فن حيث كانت في استقبال الفنانين الذين حضروا المهرجان ومنهم الفنانة الهام شاهين.

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