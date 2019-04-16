زوجة الراحل "عمار الشريعى" توجه رسالة له فى ذكرى ميلاده

القاهرة - لايف ستايل
قالت ميرفت القفاص زوجة الراحل عمار الشريعى، إنها تسمعه بشكل يومى وتحتفى به طوال الوقت، لكنها اليوم ستكون حريصة على سماع أغنية "حبيبتى بين ضفايرها" بصوته، مشيرة إلى إنها ستحى ذكرى ميلاده اليوم من إنجلترا لتواجدها مع ابنهما الذى يتلقى تعليمه هناك، وبدأ منذ مساء أمس تجهيز مجموعات من أعمال والده لنشرها على فيسبوك وانستجرام إحياء لذكرى ميلاده.
وأوضحت ميرفت القفاص، فى مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن "الشريعى" كان محبا لموسيقى الأطفال، لافتة إلى الأعمال العديدة التى قدمها للأطفال مع عفاف راضى وصفاء أبو السعود وتربت عليها أجيال كاملة.
وأكدت أن أكثر موقف أثر فى الشريعى على المستوى الإنسانى هو ولادة ابنهما "مراد" عام 1998، موضحة أنه كان حريصا على تعليمه السباحة وحب التكنولوجيا، وختمت حديثها برسالة إلى زوجها الراحل، قائلة "كنت ولازلت مصدر سعادتى".
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