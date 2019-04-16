هيفاء وهبى تعلق على حريق كاتدرائية نوتردام بباريس

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب حريق الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام بباريس.
وقالت هيفاء: "أخبار حزينة لسماعها عن نوتردام دي باريس، واحدة من أجمل المعالم الأثرية في باريس والتى انهارت بسبب حريق هائل نصلي من أجل سلامة الجميع".
واندلع حريق ضخم التهم أجزاءً كبيرة من الكاتدرائية التاريخية، فيما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقع الحريق، فيما أعلن المدعي العام في باريس فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.
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