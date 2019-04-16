شهيرة تظهر مُجدّدًا دون حجاب رغم اعتذارها عن خلعه

احتفلت مجموعة من الفنانين المصريين لمناسبة زيارة "باتي" ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف إلى مصر لمناسبة ذكرى وفاة والدتها الـ38.



وحضر الاحتفال دلال عبدالعزيز وسمير صبري وشهيرة والإعلامية بوسي شلبي ورجاء الجداوي ومي نور الشريف ونجوى فؤاد والفنان سمير صبري ووفاء عامر.



وظهرت الفنانة المعتزلة شهيرة مجددا دون الحجاب حيث وضعت على رأسها الحجاب على شكل فولارد أظهر النصف الأمامي من شعرها.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية في خلال أقل من شهر التي تظهر فيها دون حجاب بعد أن خرجت على الجمهور برفقة الفنانة سهير رمزي دون حجاب مما عرضهما للهجوم والانتقاد، فعادت شهيرة واعتذرت للجمهور، وأكدت أنها رجعت في قرارها حتى لا تكون فتنة لأخريات.

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