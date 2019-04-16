انت الان تتابع تفاصيل خبر "قلب حزين".. أغنية مغربية تنتقد أوضاع البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - أطلق جمهور الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم أغنية جديدة له تحت عنوان "قلب حزين"، تنتقد الأوضاع بالبلاد.

جاء ذلك في مقطع فيديو وُضع في القناة الرسمية لألترا وينرز (ألتراس)، الجمهور المشجِّع لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وتأتي هذه الأغنية بعد الأغنيتين الشهيرتين لجمهور الرجاء البيضاوي؛ "في بلادي ظلموني"، و"رجاوي فلسطيني"، لدعم الشعب الفلسطيني.

ويعتبر فريقا "الوداد" و"الرجاء" من أبرز فرق كرة القدم بالمغرب، حيث تعتبر المباراة بينها (الديربي) الأبرز في بطولة الدوري المغربي.

وتبدأ أغنية الوداد بـ"يا قلب حزين، يبكي على سنين يا لي ضاعت مني، المستقبل فين".

ومن بين كلماتها" تانا اجتهدت وقريت بغيت نخدم ما لقيت، بلادي ما عطاتنيش تعطي للبراني" (اجتهدت وتابعت دراستي، وأردت أن أعمل ولم أجد، بلادي لم تعطني، أعطت للأجانب فقط).

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وانتقدت الأغنية بعض المظاهر بالبلاد؛ مثل "أنا مانيش أليز في بلاد الشفارة" (أنا لست مرتاحاً في بلاد اللصوص).

ومن بين الكلمات أيضاً "عييت ما نصبر (تعبت من الصبر)، جيت (جئت) اليوم نحكي في السطور، وربي رزقنا بجوج (اثنين) بحور وكلشي (الكل) كيتصدر (يتم تصديره)، والشعب عايش (يعيش) مقهور، السبيتارات (المستشفيات) مراض (مريض) كلشي ولا بريفي (الكل أصبح خاص)، ووفيق (استيقظ) يا المسؤول الجونيس (الشباب) كاع حركات (هاجروا بطريقة غير نظامية).

وقال باحثون مغاربة إن جماهير الفرق المغربية بدأت ترفع شعارات وأغاني تحمل رسائل سياسية؛ بسبب تراجع أدوار الأحزاب والنقابات والجمعيات في الساحة السياسية.

وجدير بالذكر أن المغرب يعدّ من أكثر الدول في العالم التي يهاجر مواطنوها إلى الخارج بحثاً عن فرص للعيش الكريم.

وفي تقارير دولية مختلفة تصنَّف الجالية المغربية من ضمن أكبر الجاليات في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، بالإضافة إلى انتشارها في أغلب دول العالم من القارات الخمس.

ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى عشرة أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) حراكاً للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، ما أطلق المظاهرات بعدة مدن.