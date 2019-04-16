هاني شاكر يدعم مريضات سرطان الثدي

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي الفنان المصري هاني شاكر، حفلًا غنائيًا خيريًا لصالح مريضات سرطان الثدي وذلك يوم الجمعة الموافق ١٩ نيسان/أبريل الجاري.

وسيقدم شاكر مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة في هذه المناسبة التي قرر المشاركة فيها لدعم كل النساء اللواتي يعانين من هذا المرض.

سيحضر الحفل نخبة من الفنانين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع، إلى جانب أكثر من 50 عالمًا من علماء الأورام في العالم وأساتذة الأورام في مصر والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “شبهك أوي” من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.