فاليري أبو شقرا تتلقّى عرضًا للزواج.. وتوافق

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متابعة بتجـــــــــــرد: تفاجأت الممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا بخطوة رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار الذي تربطه بها علاقة عاطفية، وشعرت بفرحة كبيرة بعد أن تقدّم منها بطلب الزواج وألبسها خاتم الألماس بعد موافقتها.
وقام عمّار أخيرًا بطلب الزواج من أبو شقرا بعد أن عاشا قصّة حبّ لافتة وبعيدة عن الأضواء لأشهر عدّة.
تجدر الإشارة إلى أن فاليري أبو شقرا حققت مؤخرًا نجاحًا لافتًا في الدراما اللبنانية من خلال مسلسل “ما فيّي” الذي خاضت به دور البطولة إلى جانب النجم السوري معتصم النهار.
وقد تمّ الإعلان من خلال شارة الحلقة الأخيرة من “ما فيّي” عن إعداد جزء ثانٍ من هذا العمل وهو كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي.
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