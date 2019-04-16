هذه رسالة شيرين عبد الوهاب لجمهورها في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بصورة الملصق الدعائي لحفلها الغنائي الذي ستحييه خلال الشهر الجاري بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ووجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها بالمملكة العربية السعودية، أعربت خلالها عن سعادتها البالغة بهذا الحفل الذي سيكون الأول لها بالرياض.

وعلقت “شيرين” على الملصق الدعائي للحفل قائلة: “مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الرياض، استنوني يوم 27 أبريل في فندق الهيلتون”.

ومن المقرر أن تقدّم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير “نسّاي” والذي طرحته في شهر نشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018 الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.