تعرف إلى تفاصيل مقلب رامز جلال مع النجوم في إندونيسيا

متابعة بتجــــــــــرد: أوشك الفنان المصري رامز جلال على الانتهاء من تصوير حلقات برنامج المقالب المقرر أن يقدمه خلال موسم رمضان القادم، حيث يستضيف 30 ضيفًا، ويوقع بضحاياه فى إحدى الجزر بدولة إندونيسيا.

وفي التفاصيل، يصطحب شخص من فريق عمل البرنامج الضيوف إلى قارب “طلقة” فى إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، وفي طريقهم إلى المكان ينقلب القارب في البحر، وتبدأ رحلة التعذيب.

وحين يصل الضيوف إلى الجزيرة، ومع تصاعد الأحداث، يظهر رامز جلال على هيئة “غوريلا” وهو ما يضاعف الخوف والرعب مجددًا.

الجدير ذكره أن رامز اشتهر بتقديم برامج المقالب في شهر رمضان من كل عام، ومن أشهر برامجه “رامز تحت الأرض”، “رامز واكل الجو”، “رامز قلب الأسد”، “رامز قرش البحر”،”رامز ثعلب الصحراء” و”رامز تحت الصفر”.