فيلم Dumbo يحصد ربع مليار دولار منذ بداية عرضه

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيلم الأنيمشن العائلي Dumbo إيرادات وصلت إلى ما يفوق الـ 225 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه في صالات السينما يوم 29 آذار/مارس الماضي.

وحصد العمل 85 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، و 140 مليون دولار أمريكي في البلدان الأخرى.

الفيلم يعتبر بمثابة إعادة إنتاج بتقنية المحاكاة الحركية للقصة الكلاسيكية (دامبو) من إنتاج 1941.

وتدور قصّة العمل حول هولت فارير (كولين فاريل) نجم سيرك سابق تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يعود من الحرب. ثم يقوم مالك السيرك ماكس ميديسي (داني ديفيتو) بانتقاء هولت لرعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعله أضحوكة للعديدين. وبينما يتأثر ربح السيرك بقصة أذني دامبو، يكتشف أطفال هولت أن دامبو لديه القدرة على الطيران؛ وهو الأمر الذي يتغير بعده كل شيء.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم بطولة كل من إيفا جرين، كولين فاريل، مايكل كيتون، داني ديفيتو، كميل ليميسويسكي، آلان أركين، جوزيف جات، ساندي مارتن وشارون روني، ومن تأليف إهرين كروجر وإخراج تيم بيرتون.