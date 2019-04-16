زوج سلمى حايك يتبرع بـ100 مليون يورو لإعادة بناء كنسية نوتردام

متابعة بتجــــــــــرد: تعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت، زوج النجمة العالمية سلمى حايك بالتبرع بـ 100 مليون يورو من أجل إعادة بناء كنسية نوتردام بعد الحريق الكارثي الذي وقع مساء أمس الإثنين في فرنسا.
وأعلن “هنري” عن ذلك التعهد بعد ساعات قليلة من إطلاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،الحملة الوطنية لجمع التبرعات لترميم الكنسية التي يصل عمرعا لـ800 عام.
واندلع حريق هائل أمس، الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة، بالعاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في انهيار البرج التاريخي وسقف الكاتدرائية بالكامل.
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