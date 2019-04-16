إنتشار واسع لأغنية آدم الجديدة “ملك الأحزان” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية “ملك الأحزان” للنجم اللبناني آدم انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وقد حصد الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية باللهجة المصرية تنتمي إلى اللون الطرب الشعبي وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع طارق عبد الجبار وأشرف على تنفيذها المنتج جمال ياسين.

لمشاهدة فيديو أغنية “ملك الأحزان”: