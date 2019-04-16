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أنغام تحيي عيد الفطر في الكويت

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متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 7 حزيران/يونيو المقبل في معرض الكويت الدّولي.

ومن المقرر أن أن تقدّم أنغام خلال الحفل الذي سيقام في الصالة الخامسة باقة من أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا” وترافقها فرقتها الموسيقية بقيادة الماسترو هاني فرحات.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم أنغام “حالة خاصة جدًا” يتضمن 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.

 

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