شاهد .. سيلفي مصطفى قمر وزوجته الجديدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشر الفنان مصطفى قمر صورة سيلفي بصحبة زوجته الثانية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعليهما علامات الحب والانسجام. وعلق مصطفى على الصورة قائلا: "زوجتي الغالية ولحظات قبل التصوير، شوية طاقة إيجابية". وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن حالة السعادة والحب بينهما، وتمنوا لهما دوام السعادة. يذكر ان مصطفى إنفصل عن زوجتة الاولى منذ عدة سنوات وتزوج زوجتة الثانية "غادة" بمدينة الاسكندرية منذ عامين.

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