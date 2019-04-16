خاص- لايف ستايلز ستوديوز تجتمع مع محمد رفاعي وعادل عايش، ما القصة؟

Apr 16, 2019
التقى صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” رجل الاعمال فهد زاهد والملحن والشاعر المصري الكبير محمد رفاعي والمايسترو المميز عادل عايش في دبي، حيث تم البحث في اللقاء على مواضيع عدة واتفقوا على رؤية فنية موحدة تقرّب الأفكار الفنية لإصدارات جديدة تتحدى إنجازاتهم السابقة.
ومن المعروف ان محمد رفاعي يملك ارشيفاً مميزاً مع أهم النجوم في العالم العربي منهم اليسا، اصالة، ايهاب توفيق، شيرين عبد الوهاب، لطيفة، نوال الزغبي، شيماء هلالي، اسماء لمنور وغيرهم
كذلك المايسترو عادل عايش الذي وقّع أهم الاعمال الفنية وتعامل مع أهم الاسماء منهم عاصي الحلاني، محمد منير، رضا، وائل جسار وغيرهم.
ولا شك في ان الخطوة ما بين “رفاعي” و “عايش” وشركة الانتاج الرائدة في العالم العربي “لايف ستايلز ستوديوز” سيكون لها وقعها الخاص على الساحة الفنية لأن الذي سيجمع التريو سينعكس اعمالاً تغني كثيراً الساحة الفنية.
فشركة “لايف ستايلز ستوديوز” تسعى وراء الانتاج الراقي والفريد والمتجدد والاهم انها تبحث دائماً عن الجمال الفني المتكامل اولاً بحسب ما سبق وصرّح لنا رجل الاعمال فهد زاهد.
موقع “الخليج 365” سيواكب الموضوع لينقل الى القراء التفاصيل الحصرية حول الأعمال الفنية الجديدة التي ستجمع هذا التريو المبدع.
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