تسريب صورة رومانسيّة لتيم حسن وسيرين عبد النور من "الهيبة الحصاد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرتْ عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، أوّل صورة تجمع النّجم السّوريّ، تيم حسن، والفنانة اللّبنانيّة، سيرين عبد النور، من مسلسل "الهيبة - الحصاد"، المقرّر عرضه في الموسم الرّمضانيّ المُقبل.

وتؤكّد الصّورة، تفاصيل الأخبار الرّائجة، والتّسريبات حول قصّة الحبّ المميّزة، التي ستجمع "جبل"، تيم حسن، بالصّحافيّة "نور رحمة"، وهي سيرين عبدالنور، في المسلسل.

ويظهر كلّ من تيم وسيرين في الصّورة، وهما يجلسان إلى جانب بعضهما، وتكشفُ نظراتهما عن "قصّة الحبّ" ضمن أحداث العمل.

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وكانت قد انتشرتْ مؤخرًا، بعض التّسريبات عن الحلقة الأولى من المسلسل، والتي كشفتْ عن أنّ سيرين عبد النور، لن تظهر في الحلقة الأولى، إلا بالمشهد الأخير للضّرورة الدراميّة.

وفور انتشار الصّورة، تفاعل الجمهور معها، مبدين حماسهم لرؤية تيم حسن في الأدوار الرّومانسيّة من جديد، خصوصًا، أنّ الأجزاء السّابقة من العمل، لم تحملْ الكثير من الرّومانسيّة، واعتمدتْ على مشاهد العنف والأكشن.

بينما سخر عدد كبير من تعدّد بطلات المسلسل، إذْ كانت نادين نجيم، بطلة الجزء الأول، فيما شاركتْ نيكول سابا بالجزء الثّاني منه، متسائلين عن اسم النّجمة، التي ستشارك في الجزء الرّابع في حال تقرّر تصويره.