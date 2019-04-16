ريهام سعيد لأنغام: في كيد بتصرفاتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهّتْ الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، رسالة لمواطنتها المطربة، أنغام، بعد هجوم الأخيرة على منتقدي زواجها من الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، قائلة: "نعيش في هذه الحياة كما ندين نُدان".

وأوضحتْ ريهام خلال تقديم حلقتها الجديدة من برنامجها "صبايا"، بأنّ الفنانة الكبيرة لا يخرج منها مثل هذه التّصرّفات، أو الأقوال، قاصدًة تصريح أنغام لمنتقديها "اللي يزعل يتفلق"، و"القبلة"، التي أعطتها لزوجها في دبي.

وأضافتْ ريهام سعيد، أنّها لا تعرف ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم الأولى، بشكل شخصيّ، كما أنّ علاقتها بأصالة ليست قويّة، موجهًة رسالة لأنغام، قالت فيها: "بلاش تسوقي فيها عشان أنا شايفة إن في كيد في التصرفات، وتذكري أنك لا تحبين أن تعرضي حياتك الشخصية على الملأ خاصًة عندما تزوجتي من الفنان أحمد عز".

Advertisements

وتابعتْ: "لابد أن تلتفت أنغام لتصرفاتها وحتى لو الزواج ليس حرامًا، فهناك بيت باظ وولدين باباهم مبقاش عايش معاهم، وفيه إنسانة مجروحة".

يُذكر، أنّ أنغام، وجّهتْ رسالة لمن انتقد زواجها من الفنانين، أو الجمهور، خلال إحدى مقابلاتها التلفزيونية، قائلًة: "اللي يزعل يتفلق".