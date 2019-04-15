دينا الشربيني تتصدر البوستر الدعائي الأول لـ"زي الشمس"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "زي الشمس" البوستر الدعائي الأول، والمقرر أن تشارك به الفنانة دينا الشربيني في ماراثون رمضان المقبل. به الفنانة دينا الشربيني في ماراثون رمضان المقبل. يذكر أن "زى الشمس" بطولة كل من دينا الشربينى، أحمد السعدني، أحمد داوود،سوسن بدر، أحمد مالك، ريهام عبد الغفور، وآخرون، ومن تأليف مريم ناعوم،وإخراج كاملة أبو ذكري.



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